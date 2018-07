L'affaire Benalla paralyse l'Assemblée nationale

Dès sa révélation, l'affaire Benalla a secoué l'Assemblée nationale. Les députés de l'opposition exigent que le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb ainsi que le Premier ministre, qui étaient au courant des agissements de l'accusé, disent la vérité. Les parlementaires, censés débattre de la réforme constitutionnelle, ont décidé de faire blocage. Gérard Collomb sera finalement auditionné le 23 juillet 2018. Les députés veulent également que le directeur de cabinet et le secrétaire général d'Emmanuel Macron soient parmi les personnes entendues. Ils réclament des explications sur les traitements de faveur accordés à Alexandre Benalla. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 21/07/2018 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 21 juillet 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.