L'ambre, un trésor national russe

Les prix de l'ambre s'envolent depuis quelques années. Les Russes et les touristes dépensent parfois une fortune pour cette pierre. Kaliningrad, une ville en Russie, assure 90% de sa production mondiale. Un unique site, placé sous haute surveillance, permet d'extraire 300 tonnes d'ambre par an. Elles sont ensuite travaillées avant d'être vendues à prix élevé.