L'armée française se met au cinéma

En vogue aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne, les films consacrés aux militaires et à la guerre commencent à s'affirmer chez nous. Après avoir été plusieurs fois sollicitée pour des tournages, l'armée française a fini par intégrer le monde du septième art. Elle a d'ailleurs créé une cellule cinéma en 2017. Six séries télévisées et quatre longs métrages sont en cours de préparation ou de production.