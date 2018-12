L'association les petits frères des Pauvres recrée la magie de Noël pour les personnes âgées

Depuis 70 ans, les Petits frères des pauvres organisent des événements pour faire vivre la magie des fêtes aux personnes âgées isolées. Ces dernières viennent pour partager des moments d'échange avec les bénévoles et pour rechercher de l'attention et de la reconnaissance. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 22/12/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 22 décembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.