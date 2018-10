L'automne arrive dans le Cantal

En cette journée du 27 octobre 2018, le vent d'automne a bien été au rendez-vous à Aurillac. Pourtant, deux jours auparavant, la journée était ensoleillée et la température dépassait les 25°. Munis de leurs doudounes, boots et pulls d'hiver, les habitants ne semblent pas déçus de ce changement. La neige arrive ce week-end dans le Cantal et s'annonce également en Haute-Loire. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 27/10/2018 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 27 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.