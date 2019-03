8 mars : l'égalité homme-femme vue par les enfants

En ce 8 mars, il est aussi question de l'égalité homme-femme. La question se pose à tous les niveaux, aux plus grands comme aux plus petits. Que pensent les futures générations de tout cela ? Ont-elles une opinion différente de celle de leurs parents ? Reportage dans une cour de récré auprès des futurs hommes et femmes de notre société. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 08/03/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 8 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.