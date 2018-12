"L'Empereur de Paris" : l'histoire de François Vidocq de retour au cinéma

La nouvelle adaptation de la vie de François Vidocq sera sur les écrans à compter du mercredi 19 décembre 2018. Dans ce film intitulé "L'Empereur de Paris", Vincent Cassel incarne l'ancien bagnard. Ce personnage était le chef de la police de Paris au début du XIXe siècle. Son parcours avait inspiré Jean Valjean à Victor Hugo et Vautrin à Honoré de Balzac. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 15/12/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 15 décembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.