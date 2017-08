Si la police catalane assure que la cellule terroriste responsable des attaques de Barcelone et de Cambrils est aujourd'hui "hors d'état de nuire", un marocain de 22 ans est toujours en fuite et pourrait avoir quitté l'Espagne. La cellule, un groupe de 13 personnes de 17 à 34 ans composé exclusivement d'hommes et comptant plusieurs fratries en son sein.