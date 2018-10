L'ergothérapie, une discipline en plein essor

Ouvrir les placards du haut, se tenir debout sous la douche... il devient assez difficile d'effectuer ces gestes quand on a plus de 80 ans. Avec l'âge, on perd de l'autonomie. Alors, la maison de retraite devient la solution idéale. Mais avec l'ergothérapie, rester chez soi plus longtemps devient possible pour les personnes âgées. Cette formation paramédicale encore méconnue permet d'adapter la maison aux difficultés que celles-ci rencontrent. En 2050, le pays comptera plus de 20 millions de personnes de plus de 60 ans, ce qui promet un bel avenir au métier d'ergothérapeute. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 27/10/2018 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 27 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.