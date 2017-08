L’escalade, le sport qui se hisse de plus en plus haut en France  

C’est un sport qui séduit de plus en plus d’adeptes. La fédération française d’escalade compte aujourd’hui 100 000 adeptes en France et la discipline sera même représentée aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2020. Si cette discipline s’est autant démocratisée, c’est surtout parce qu’elle ne se pratique plus seulement en montagne, mais dans des gymnases en plein centre-ville.