L'Espagne s'indigne d'une décision de justice disculpant de "viol" des hommes ayant abusé d'une jeune femme

Après le mouvement "Me too" aux États-Unis et "Balance ton porc" en France, c'est au tour de l'Espagne de manifester. "Même si je suis seule, même si je suis saoule, je veux pouvoir rentrer à la maison" avaient crié les femmes parmi les 35 000 personnes qui ont protesté ce 28 avril à Pampelune contre une décision de justice. En effet, cinq hommes accusés de viol collectif ne sont finalement coupables que d'abus de faiblesse. Les mouvements féministes appellent à d'autres manifestations dans tout le pays. Une pétition de plus d'un million de personnes a d'ailleurs été signée.