L'Espagne se lance dans la production de la mangue

Vous l'avez sans doute remarqué, la mangue s'est imposée sur nos étales ces dernières années. Désormais, plus besoin de compter sur le soleil d'Amérique latine ou d'Asie pour déguster ce fruit exotique, car l'Espagne a décidé de se faire une place sur ce marché juteux. La production de ce pays s'exporte dans toute l'Europe. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 20/10/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 20 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.