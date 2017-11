L'état de santé de Johnny Hallyday serait stabilisé et il devrait rentrer chez lui

Les rumeurs sur l'état de santé de Johnny Hallyday se sont multipliées ces derniers jours. Ce vendredi, nous en avons eu la confirmation. Il a été hospitalisé en début de semaine. Le chanteur, atteint d'un cancer des poumons, souffre d'une détresse respiratoire. Son état de santé serait stabilisé et il devrait rentrer chez lui dans les prochaines heures. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20h du 17/11/2017 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20h du 17 novembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.