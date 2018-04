L'expédition Tara sillonne la planète pour comprendre le changement climatique

L'expédition Tara se trouve actuellement à Hong Kong pour comprendre les impacts du changement climatique causé par la forte urbanisation de cet Archipel. Les scientifiques y ont d'ailleurs prélevé des coraux pour faire l'étude des conséquences de cette concentration urbaine sur l'environnement sous-marin. La pollution, les émissions de gaz et l'usage de plastiques sont les premiers facteurs qui aggravent l'état des récifs coralliens de Hong Kong. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 07/04/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 7 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.