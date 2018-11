L'histoire dramatique du sous-marin "Kursk"

Un espoir pour les familles au sol, un dilemme politique pour les dirigeants russes et une agonie sans fin pour les 23 marins qui luttent pour survivre sur mer. Telle est l'histoire émouvante que le film "Kursk" relate. Tiré d'un fait réel, ce sous-marin faisant la fierté de l'armée russe a succombé durant une démonstration de force en août 2 000. Sa participation à des manœuvres sur la mer de Barents vire au drame avec l'explosion d'une torpille. A découvrir à l'écran dès le 7 novembre 2018. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 03/11/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 3 novembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.