L'île de Saint-Barthélémy se prépare à accueillir Johnny Hallyday

L'avion emportant le corps de Johnny Hallyday ainsi qu'une soixantaine de ses proches a décollé ce matin du Bourget pour Saint-Barthélémy. Le chanteur y sera inhumé dans la plus stricte intimité. Les autorités ont prévu des dispositions spéciales pour s'assurer du bon déroulement de la cérémonie. L'accès au cimetière sera interdit aux journalistes et aux photographes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 10/12/2017 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.