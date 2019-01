L'impression 3D, une technologie qui connaît une croissance fulgurante

Fabriquer en 3D ne revient pas forcément moins cher. Toutefois, les objets produits sont plus légers, personnalisables à la demande et d'une précision parfaite. Cela fait déjà 20 ans que cette technique de fabrication additive existe. Mais c'est seulement maintenant qu'elle connaît une croissance fulgurante. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 26/01/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 26 janvier 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.