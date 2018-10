L’Inp : une école pour sauver le patrimoine

Ils apprennent à restaurer des chefs-d'oeuvre de toute nature. Ils sont 90 au total, recrutés par concours après le bac. Pendant cinq ans dans ces ateliers, toutes promotions confondues, ils travaillent uniquement sur les pièces de Musées nationaux. L'apprentissage commence par l'évaluation de l'ampleur et de la gravité des dommages. Dans chaque spécialité, un maître est présent pour guider et valider les méthodes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 21/10/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 21 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.