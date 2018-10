Quand l'Internet devient un allié des consommateurs

Si le règlement d'un conflit avec une marque passait forcément par l'appel des services clients, les consommateurs peuvent désormais se servir de Twitter, Facebook et Instagram pour contacter ou se plaindre des entreprises concernées. Colis perdus, train en retard ou téléphone cassé, face à ces problèmes, les consommateurs interpellent directement les entreprises sur les réseaux sociaux. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 13/10/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 13 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.