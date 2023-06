La 205 a 40 ans : un sacré numéro !

En 1983, lorsque Peugeot dévoile sa petite dernière, Claire n'était pas née. Quarante ans plus tard, elle s’achète la CTI, la version cabriolet de l’ancienne 205 sportive et ne lui parlez surtout pas de voiture plus récente. Au volant de sa bombinette, elle sillonne les routes avec son père et des milliers d'autres passionnés. Une voiture iconique et providentielle pour la marque. Si Peugeot existe toujours, c'est grâce à elle. Au début des années 80, la marque au lion est à l’agonie et enregistre l’équivalent aujourd’hui à 1,4 milliard d’euros de perte. La 205 doit sauver la marque. Plus qu’une réussite, un raz de marée. Elle est produite à plus de cinq millions d'exemplaires, détrône sa grande rivale, la Renault 5. Elle se décline en plusieurs versions durant ses quinze ans de production. Prestigieuse avec la Roland Garros ou sportive avec les modèles GTI, nous avons tous une histoire avec la 205. Les atouts du succès pour le conservateur du Musée de L'Aventure Peugeot à Sochaux. Elle marque aussi les esprits à la télévision. La 205 devient un objet de désir. Un gage de réussite illustré dans des pubs. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage C. Abel, T. Valtat