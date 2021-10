La 30e édition de la Fête de la science bat son plein

Pour devenir de vrais chimistes en herbe, il ne leur manque que la blouse et les lunettes. À l'occasion de la Fête de la science, le centre aéré de Carcassonne (Aude) s'est transformé en laboratoire géant avec un objectif : éveiller les enfants au monde qui nous entoure. Curieux, ils découvrent, entre autres, la photosynthèse, les réactions chimiques et l'astronomie. Les plus jeunes créent leur premier circuit électronique et testent les matériaux conducteurs comme le fer. "C'est logique en fait la science, ce n'est pas magique", se fascine un petit garçon. Une quinzaine de scientifiques et d'associations font découvrir leur métier. Ce rendez-vous est aussi l'occasion de sensibiliser les enfants à la nature, à commencer par les insectes. Pour survivre, ils doivent parfois se camoufler. Un camouflage qui est parfois difficile à distinguer tellement ils imitent leur environnement. Gratuite, cette trentième édition se tient jusqu'au 11 octobre, partout dans l'Hexagone.