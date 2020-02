La 57e édition du Salon de l’agriculture s’ouvre à Paris

Chaque année, le rendez-vous donne des airs de campagne à Paris. Le 57e Salon de l'agriculture a ouvert ses portes ce samedi matin. Plus de 620 000 personnes y sont attendues. Les éleveurs répondent aux questions parfois inattendues des visiteurs. Dans les pavillons des régions, les visiteurs picorent et grignotent également. Et, repartent rarement les ventres vides. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 22/02/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 22 février 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.