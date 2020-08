La "Banane Française", de la Martinique à nos étals

La "Banane Française" est l'un des rares produits qui n'a pas souffert du confinement. Ses ventes ont en effet grimpé de 25% depuis le début de la crise sanitaire. Sa particularité : elle a toujours le même poids, ne présente aucun défaut et est cultivée à la main. Des exigences suivies à la lettre dans les plantations aux Antilles pour pouvoir bénéficier de l'appellation, d'autant plus que la banane est un produit stratégique pour l'économie locale.