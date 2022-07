La bataille de l'eau : une vallée face à la sécheresse

Ici dans les Hautes-Alpes, il n'y a eu que très peu de neiges cet hiver. Un record même depuis 1959. Une baisse des précipitations de 60 % et un été précoce avec de fortes chaleurs. L'inquiétude se porte donc sur le niveau très bas du Drac. La rivière qui irrigue la vallée du Champsaur. Bertrand est un ingénieur hydrologue. Il mesure, sonde et constate une baisse identique à celle d'un mois d'août. Et chaque été, la situation se tend lorsqu'il faut partager cette eau. L'explication se trouve à 200 mètres en aval. Tout se passe ici, cette station prélève 75 % de la rivière, elle est détournée vers Gap et sa périphérie. Les habitants de la vallée et les agriculteurs doivent composer avec les 25 % restants. Les premières dérivations pour alimenter la ville de Gap datent de l'époque napoléonienne. Aujourd'hui, la population est passée à 50 000 habitants. Les besoins sont de plus en plus croissants. Une ressources appelée "l'or bleu" désormais. Comme la trentaine d'agriculteurs de la vallée, Jean-Yves Jaussaud est directement touché. La suite dans le reportage en tête de cet article. T F1 | Reportage D. Salmon, F. Jolve