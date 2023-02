La bataille du rail

La zone traversée par ce train, autour de Kherson, dans le Sud du pays, est bombardée quotidiennement. Le machiniste inspecte une dernière fois la locomotive, ainsi que son moteur thermique. Le trajet doit nous emmener jusqu’à Kiev. Aux commandes, il y a Oleg. Depuis le début de la guerre, il sillonne tout le pays dans un train conçu, d’origine, par les ennemis d'aujourd'hui, les Russes. Le territoire que nous traversons a été occupé trois mois plutôt par les Russes. On y trouve une usine éventrée, puis un char calciné, et enfin, les vestiges d’un train attaqué par Moscou. Les sols sont encore parfois minés. Tous les dix kilomètres, on y trouve un agent au sol, pour assurer la sécurité des rails. Une fois arrivé à Kiev, la gare centrale est quasiment plongée dans le noir. Dans la capitale, l'électricité est un bien rare. Ce qui n’empêche pas des dizaines de trains de circuler tous les jours. Sur le quai numéro dix, plein à craquer, nous allons faire le chemin inverse jusqu’à Kherson. Avec des lampes de poche, plusieurs agents contrôlent l’état des rails et d’éventuels sabotages. Le trajet va durer onze heures. Retrouvez plus de détails dans la vidéo en en-tête de cet article. TF1 | Reportage F.X. Ménage, G. Vuitton, F. Petit