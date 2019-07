La Baule-Escoublac : un bilan de vacances excellent

Avec plus de 30°C et un soleil quotidien, l'air marin du nord-ouest du pays semble avoir attiré les touristes. Le bilan des ventes de certains commerçants a augmenté de 10%, par rapport à l'année 2018. Pour d'autres, les objectifs de mi-saison ont déjà été atteints. À La Baule-Escoublac, une boutique de plage a vendu son stock sur le seul mois de juillet. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 28/07/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 28 juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.