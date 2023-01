La BD sort de sa bulle

La recherche et l'enseignement sont les deux missions auxquelles se consacre le Collège de France depuis 500 ans. Elles ont été instituées par François Ier. Et pour la première fois, on y parle de bulles et d'onomatopée. Benoît Peeters, scénariste et historien de la bande dessinée, y a tenu huit séances de cours de deux heures. Il est venu expliquer comment les coups de crayon sont précédés d'un énorme travail de recherche et d'écriture. Après cette consécration de la BD au Collège de France en octobre 2022, la dessinatrice Catherine Meurisse est intronisée à l'Académie des beaux-arts en novembre dernier. Son dernier album s'empare avec humour des grandes questions de philosophie. Voilà la nouvelle bande dessinée ! Nourrie par des héros de nos enfances d'une tradition franco-belge, puis bousculée par l'arrivée des mangas japonais dans les années 1990, la BD s'offre désormais de nouveaux territoires. Romancée, historique ou documentaire, la BD affiche aujourd'hui près de 5 000 sorties par an, avec des succès à faire pâlir les prix Goncourt. Dans tous les domaines et sur tous les supports, la BD connaît de moins en moins de limites. La dernière tendance du genre est le "webtoon". Exclusivement en ligne et adapté au format mobile, il vient de Corée mais aiguise aussi l'appétit français. TF1 | Reportage F. Leenknegt, É. Boucher