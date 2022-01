La beauté de la Corse vue du ciel

Plonger dans un bleu profond, survoler les rochers, les maquis, c'est un rêve de gamin. Dans son autogire, David Folliot, jeune pilote de 27 ans, est aujourd'hui en mission avec comme passager le photographe Michel Luccioni. Cet aéronef proche du concept de l'hélicoptère est un ULM. Il peut aller au plus près des sites remarquables de la Corse au front de point de vue vertigineux et lumineux. Les deux hommes se sont envolés de Propriano pour rejoindre les falaises de Bonifacio. Depuis plus de 15 ans, Michel Luccioni a réalisé sept livres sur la Corse vue du ciel. Ce matin, l'œil de Michel est à la recherche d'instantanés graphes. Il a beaucoup volé et a fait des dizaines d'heures de vol au-dessus de Bonifacio. Suspendu dans les airs, survolant les falaises et la mer, l'appareil se pose maintenant sur le golf de Sperone. L'objectif est de faire le point sur les premières images et de vérifier la machine. "La sensation du vol, on a vraiment le sentiment de liberté qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Mais on a surtout cette vision du sol qui est particulière. On a une perspective aérienne, on a l'impression d'être un oiseau, de voler. Voir tout ça d'en haut, c'est vraiment fantastique", s'enthousiasme le jeune pilote. En cette saison, les journées sont courtes. Michel, le photographe, veut rapidement repartir pour capter cette lumière d'hiver si particulière. Il a encore pris quelques clichés pour immortaliser l'un des rochers les plus étonnants de l'Île, le Lion de Roccapina ainsi que le phare de Senetosa. Jusqu'aux dernières lueurs du jour, le vol continue au-dessus des côtes insulaires. L'œil essaie de capter une dernière fois l'ombre de la roche et le rouge de l'horizon. TF1 | Reportage P. Roubaud, N. Wallon, P. Pelletier