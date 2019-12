La Belgique, le royaume de la guirlande

L'heure est à la décoration du sapin de Noël. Une étape que certains prennent au sérieux, au point d'aller parcourir des centaines de kilomètres pour dénicher les plus belles décorations. Il existe en Belgique un magasin de 25 000 m² spécialisé dans les ornements de Noël. Guirlandes, boules, lanternes... on y trouve de tout et à prix raisonnables. Ce que les clients recherchent ici c'est l'originalité et la féerie qu'apporte le lieu. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 01/12/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 1er décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.