La belle saison des parcs d'attractions

Ce week-end, comme tout l'été, le parc d'attractions et parc animalier "Le Pal", à Saint-Pourçain-sur-Besbre (Allier) a tourné en plein régime. Les manèges sont remplis et les allées sont bondées. Cette saison, il devrait même dépasser la barre des 700 000 entrées. Cela représente un record en 50 ans d'existence, ce qui s'explique en partie par le contexte d'inflation. "On reste un loisir qui est plutôt abordable à l'heure où la vie est un peu plus chère. Au final, on part peut-être moins loin. Donc, on fait plus de choses locales. C'est pour ça aussi qu'on a des gens qui viennent", explique Thibaut Montélimard, directeur d'exploitation adjoint du parc. Il s'agit d'une tendance nationale. Fin juillet, la fréquentation des parcs d'attractions était en hausse de 4 % en moyenne par rapport à l'année dernière. Ce chiffre devrait augmenter au mois d'août. Les vacanciers se tournent aussi de plus en plus vers les parcs de loisirs à proximité d'eux. C'est le cas de Vulcania en Auvergne, perché à 1 000 m d'altitude au cœur de la chaîne des Puy. Les visiteurs y découvrent la région autrement. Avec des offres de séjours plus courts, le parc s'est adapté à la demande et devient une alternative aux vacances à la plage. Pour attirer toujours plus de clients, le parc compte aussi sur ses nouveautés, comme ce nouveau planétarium, le plus grand de France avec un écran de la taille de quatre terrains de tennis. Cet investissement contribue au succès grandissant du parc. Par rapport à la saison dernière, le nombre d'entrées a ainsi bondi de 20 %. TF1 | Reportage T. Petit, P. Delannes