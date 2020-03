"La Bougie du Sapeur" : un journal satirique qui ne sort que le 29 février

On sait tous que le 29 février n'apparaît dans le calendrier que tous les quatre ans. Cette journée signe également le retour de "La Bougie du Sapeur". Un journal satirique né il y a exactement 40 ans sous l'initiative de Jean d'Indy. Faute de journalistes, son équipe est principalement formée d'une bande de copains bénévoles en lutte contre la morosité. Son fils ayant pris la relève, le quadriennal humoristique devrait encore paraître au moins jusqu'en 2096.