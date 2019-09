La Boutique sans argent : donner une seconde vie aux objets

Les magasins gratuits sont de plus en plus attrayants. Au lieu de jeter les objets qui ne servent plus, ils sont transformés en dons. C'est un moyen de faire tourner les magasins et de donner une deuxième vie aux anciennes affaires. Chaque visiteur a droit à dix articles au maximum. Ouvert en 2015, La Boutique sans argent tourne grâce à une trentaine de bénévoles. Quant à la location du local, elle est financée par des subventions. En dix ans, 37 magasins gratuits ont vu le jour. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 14/09/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 14 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.