La boxe fait son retour à Roland-Garros

Un ring de boxe au cœur du temple du tennis. Vendredi soir, personne ne voulait rater cette soirée de gala. Des personnalités politiques aux stars de la musique ou de cinéma, tous ont été aux premières loges pour assister au retour de la boxe à Roland-Garros, 47 ans après. "C'est extraordinaire", lance un spectateur. L'histoire de Roland-Garros est jalonnée par sept combats de boxe. En juillet 1931, le court central se transforme une première fois. Marcel Cerdan y a remporté un combat, quinze ans plus tard, devant un public survolté. Ce soir-là, il s'est fracturé la main, mais a rencontré Édith Piaf. Le début d'une romance légendaire. Après sa mort, il faut attendre les années 70 pour revoir de la boxe à Roland-Garros. Jean-Claude Bouttier lui a succédé sur le ring. Et dans les coulisses du stade de la Porte d'Auteuil, Jean-Paul Belmondo avait tenté de se frayer un chemin. L'acteur voyait une passion à ce sport et à ce lieu. Alors, vendredi soir, les 6 500 spectateurs lui ont rendu un vibrant hommage. "C'est une personne emblématique" ; "De par des films, il nous a tous marqué", lancent certains d'entre eux.