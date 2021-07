La Bretagne, les Français en raffolent

Situé en bord de plage, il n'y a aucun temps mort depuis le début du mois au restaurant de fruits de mer "Le Coste Mor" à Perros-Guirec (Côtes-d'Armor). "D'habitude, on sent que la saison part toujours après le 14 juillet, et là, dès le début juillet, il y a énormément de monde. On se croirait presque en août", explique la propriétaire, Vanessa Hardouin. Et après une année difficile pour le moral, les clients n'ont qu'une envie : profiter. "C'est vrai qu'on n'est pas trop regardant sur al note, on ne va pas se mentir", affirme un couple tout en souriant. "Les gens aiment se faire plaisir là. On sent qu'on est bien parti dans les beaux plateaux de fruits de mer : le homard rôti, la sole meunière, la brochette de lotte. C'est vraiment de beaux menus", se réjouit Vanessa Hardouin. D'après les premières tendances, la saison touristique s'annonce prometteuse. Un ciel sans nuages et les atouts de la région feront le reste. Pour un vacancier, "c'était l'occasion avec la situation actuelle d'aller pas trop loin de chez soi. On partira plus tard à l'étranger". Ces vacanciers prudents sont une aubaine pour la région. On estime qu'un touriste français sur dix viendra en Bretagne cette année. Les arrivées s'enchaînent et le téléphone ne reste pas longtemps silencieux au camping 3 étoiles "Le Varlen" à Plougrescant. "On est complet sur les mobil-homes depuis samedi 10 juillet. Et on est complet jusqu'à la fin du mois d'août, et on a eu beaucoup d'appels de personnes qui recherchaient des mobil-homes et à qui on a dû malheureusement, répondre négativement", indique la copropriétaire, Bénédicte Eloud. Pour cet été, le chiffre d'affaires du camping atteint déjà celui de 2019. Une année qui avait été très bonne pour le secteur du tourisme juste avant la pandémie.