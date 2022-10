La Bretagne se convertit au pastis

C'est une boisson anisée que vous connaissez sûrement, et que vous associez souvent au bruit des cigales. Remplacez ce bruit par celui des mouettes, car ici, nous sommes en Bretagne et on fabrique un pastis breton. Pour cet apéritif régional, l'avis est unanime. "C'est une idée assez originale (...) et on le trouve tellement bon", rapporte un client. Depuis plus de 20 ans, Laurent Jouffe et sa famille, sont des spécialistes des spiritueux. Leur invention n'est pas le pastis, mais le "Brastis". Et cette boisson connaît un grand succès. En un an, plus de 200 000 litres ont été écoulés. Il est impossible pour nous de connaître la recette complète de la liqueur, car elle est fabriquée dans le plus grand secret des druides. Avec un prix variant entre 24 et 32 euros, les commandes de bouteilles des particuliers et des professionnels ont largement dépassé leurs espérances. Le Brastis représente aujourd'hui la moitié de leur chiffre d'affaires. Prochain objectif pour eux, s'exporter à l'étranger. Pour le moment, ce sont les Bretons qui en profitent. TF1 | Reportage J. Duong, B. Sid Ahmed