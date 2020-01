La Bretagne veut son emoji

Les émojis ont envahi nos SMS. Ces petits dessins sont utilisés par 92% des internautes. C'est une sorte de langage pictural commun à des milliards de Terriens. Les Bretons ont récemment demandé à y ajouter leur drapeau. L'apparition d'un nouvel émoji dépend de l'organisme appelé le consortium Unicode. Tout le monde peut se rendre sur son site et demander gratuitement la création d'une émoticône. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 24/01/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 24 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.