La Brianza, la Silicon Valley italienne du meuble

Nous nous sommes rendus dans une entreprise familiale italienne qui, depuis plus de 60 ans, s'est spécialisée dans les meubles dépliables. Ce fabricant a profité de la crise de Covid pour exporter ces meubles transformables partout dans le monde. En 2021, la société a augmenté ses revenus de presque 20%. "Avec la pandémie, les gens se sont dit qu'ils avaient besoin de plus d'espace chez eux. Les confinements sont terminés. Mais désormais, nos meubles sont très utiles pour le télétravail ou l'école à la maison", souligne Roberta Colombo, directrice commerciale d'Export Clei. La Vallée de la Brianza abrite près de 10 000 entreprises spécialisées dans le mobilier, le bricolage, la décoration ou l'architecture. Cette région, située au nord de Milan, est même surnommée la Silicon Valley du meuble. De très nombreux Français viennent s'y fournir. On y trouve tous les fournisseurs et design italien comme l'explique Oscar Lucien Ono, décorateur d'intérieur à succès au micro du 20H de TF1. La majorité de la production dans cette région part à l'étranger et même vers la Chine, pourtant le plus gros fabricant de meubles. Pour se démarquer des Chinois, les Italiens ont tout misé sur la qualité, quitte à être beaucoup plus cher. Et cette stratégie risquée a porté ses fruits. Le meuble italien ne connaît pas la crise. Le succès de la Sillicon Valley italienne du meuble ne date pas d'hier. La suite du reportage dans la vidéo ci-dessus. TF1 | Reportage A. De Précigout, A. Pocry, M.H. Maisouhaute