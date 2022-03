"La Brigade" : la vie s'apprend en cuisine

Elle se rêvait cheffe d'un grand restaurant et se retrouve au cœur d'un foyer pour jeunes migrants. Dans "La Brigade", Audrey Lamy campe une formatrice dotée d'un fort tempérament. Un personnage de fiction mais pas tout à fait. Au cœur de la Corrèze, nous avons retrouvé celle qui a inspiré le rôle, Catherine Grosjean. "C'est vrai que je suis assez volcanique dans une cuisine", confie-t-elle. Catherine forme depuis 20 ans des mineurs isolés et vulnérables. Elle les mène jusqu'au CAP, précieux sésame pour un travail et un permis de séjour. Dans ce rôle, Catherine avoue qu'elle a aussi parfois une casquette de maman. Demba a subi il y a quelques années les foudres affectueuses de Catherine. Originaire du Mali, il est arrivé dans l'Hexagone seul, à l'âge de quinze ans. Aujourd'hui, il travaille pour un grand traiteur parisien. Le réalisateur, Louis-Julien Petit, a choisi Demba et une cinquantaine d'autres migrants pour jouer leur propre rôle. Il n'y a aucun pathos dans cette brigade, juste le portrait réjouissant de très jeunes combattants. TF1 | Reportage S. De Vaissière, P. Marcellin, S. Jou