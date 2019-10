La brocante, un passe-temps devenu une passion française

Certains collectionneurs parcourent une dizaine de brocantes par an. C'est par exemple le cas de Martine et Didier, un couple qui partage le même plaisir, celui de chiner. Bronze, porcelaine ou voitures miniatures d'époque, il faut se balader, s'attarder, bien observer, et se renseigner dans les salons pour trouver des trésors. La brocante est aussi un moment de partage et d'échange de connaissances entre brocanteurs professionnels. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 27/10/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 27 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.