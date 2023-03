La Californie sous la neige

Ce Californien n’en croit pas ses yeux. Un mur de plusieurs mètres de neige encercle sa maison, du jamais-vu dans la région. Les habitants doivent creuser des tranchées pour circuler entre les habitations, mais beaucoup restent bloqués chez eux. À 800 km de là, dans la banlieue de Los Angeles, les palmiers sont recouverts de neige. Pour les habitants, c’est une surprise. "Je viens juste de dévaler la colline. On essaie de s’amuser avec les enfants. Vous savez, ça fait trente ans qu’on n’a pas eu de neige comme ça", confie un père de famille. Ces derniers mois, la Californie a vécu une sécheresse exceptionnelle. Les fortes intempéries de ces derniers jours ont permis de la résorber de moitié, mais les Californiens n’ont plus l’habitude d’une telle météo. Certains appellent à l’aide, car ils commencent à manquer de nourriture. De nombreuses routes sont fermées et 100 000 foyers privés d’électricité. Un nouveau blizzard est prévu ce week-end sur tout le Nord de la Californie. TF1 | Reportage E. Spertino, N. Laurent