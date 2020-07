La candidature de Kanye West aux présidentielles américaines peut-elle changer la donne ?

Kanye West pourrait changer la donne des élections présidentielles américaines, limitées au duel entre Donald Trump et Joe Biden. En effet, le rappeur multimilliardaire a annoncé sa candidature par un simple tweet. Pourtant, il a toujours surpris par ses prises de position controversées en prenant le contre-pied de la communauté noire. Peut-il siphonner des voix aux Démocrates ? En tout cas, rien ne dit que Kanye West ira jusqu'au bout de l'aventure.