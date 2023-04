La canette prend sa revanche

La canette, cette petite boîte en aluminium, est désormais partout dans nos rayons de supermarchés. Limonades en canette, eau pétillante, bière artisanale, café, il y a même la version vin blanc, de quoi surprendre certains consommateurs. Comment expliquer ce retour en force face aux bouteilles en plastique et en verre ? Première raison : le coût de fabrication de la canette. Dans une usine, on en produit huit millions chaque jour. Avec l'inflation, l'aluminium devient plus compétitif que le verre, car il nécessite moins d'énergie. Sans bouchon ni étiquette, la canette est aussi facile à recycler. Vous ne le savez pas, mais quand vous en achetez une, pour moitié, elle est composée de vieilles canettes réutilisés. Moins chère et plus écologique, l'argument a fait mouche dans une brasserie qui est pourtant habituée aux bouteilles en verre. Près d'une bière sur dix est désormais mise en canette. Pierre Marchica, directeur de la brasserie "3 Monts"; a fait ses calculs. Cet emballage, c'est aussi pour lui une façon d'attirer les jeunes avec un décor à 360 degrés. En plus, selon lui, ça ne change rien au goût. Pourtant, certains consommateurs sentiraient un goût de métal dans leur boisson. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage V. Dépret, J.Y. Chamblay