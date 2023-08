La cathédrale comme vous ne l'avez jamais vue !

Ce qui frappe à l’intérieur de Notre-Dame de Paris, c’est le changement de décor, mais aussi le changement de son. On n'entend plus le grand orgue ni les chants liturgiques. À huit heures du matin, c’est un autre genre de musique qui réveille le chantier. Les 75 maçons et tailleurs de pierres de l'entreprise H. Chevalier commencent toujours par un échauffement. Clara Baier, conductrice de travaux, observe un édifice en pleine métamorphose. Elle assure que quand on aura ouvert, la cathédrale retrouvera sa couleur d'origine, aussi blanche que jamais. Pour arriver à ce résultat, il faut d'abord nettoyer. L’opération consiste à projeter du latex sur les murs et sur les plafonds. Au bout de quelques jours, quand il a séché, on le décolle. Au total, 42 000 mètres carrés seront traités ainsi. Les saletés accumulées pendant des siècles et la poussière de plomb de l’incendie, sont absorbées par cette peau. Pour l’architecte en chef des monuments historiques, Philippe Villeneuve, le chantier permet d’entrer encore plus dans l’intimité de la cathédrale et de redécouvrir les sculptures des chapiteaux nettoyés. TF1 | Reportage M. Izard, B. Lachat, D. Salmon