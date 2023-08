La cathédrale renaît

Les deux tours qui avaient vu la flèche s'embraser et s'effondrer, assistent maintenant à un autre spectacle. Dans le trou, à la croisée du transept, là où les décombres de la voûte et de la charpente calcinées s'étaient amassés, une cathédrale de métal est en train de pousser. Opération très technique, il faut respecter les équilibres, répartir les charges, car 30 000 barres d'acier vont reposer sur ce plancher. Après trois mois de montages, Notre-Dame passe de l'âge du fer à l'âge du bois. Un plancher a été installé à 30 mètres de hauteur. Des arbres vieux de deux siècles et demi ont été sélectionnés et coupés au début de l'hiver 2021. Après un an et demi de séchage, les chênes sont débités et Notre-Dame reprend vie dans l'atelier charpente de Lorraine. Étape suivante, le tabouret, qui pèse à lui seul plus de 80 tonnes et est levé à l'essai à l'extérieur de l'atelier. La structure a pris la direction de l''île de la Cité. Pour les deux tours, le spectacle continue, le fer des échafaudages et le bois de la charpente vont continuer à monter, peu à peu jusqu'à 96 mètres de hauteur pour que le ciel de Paris retrouve la silhouette de Notre-Dame. TF1 | Reportage M. Izard, B. Lachat, D. Salmon