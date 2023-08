La Cathédrale retrouve ses couleurs

Au petit jour, au fil des jours, sur le chemin de la reconstruction, Notre-Dame de Paris reprend des couleurs. Ce matin, les ascenseurs montrent la voie. Nous voici sur les terrasses extérieures, à 25 mètres de hauteur. Les maîtres verriers commencent une intervention dans un lieu inaccessible jusqu'alors. Et c'est de l'intérieur qu'on peut vraiment l'apprécier. À l'intérieur, les échafaudages occupent maintenant tout le volume de la cathédrale de Paris. Les 26 chapelles qui bordent la nef et le chœur sont entièrement équipées, et seront une à une nettoyées et restaurées dans les règles de l’art. Les décors écrasés par la crasse, revivent sous le pinceau. Des étoiles rejaillissent, la voûte redevient céleste. Un voile immaculé de bâche en plastique protège les stalles de bois de la clôture du chœur et les trésors qu’elles abritent. Des statuts de pierre, petits chefs-d’œuvre polychromes du Moyen Âge, qui raconte la vie de Jésus et qui seront, elles aussi, restaurées. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage M. Izard, B. Lachat, D. Salmon