La céramique fait son grand retour

Vous la pensiez démodé, mais la céramique est de retour, oubliez les assiettes de vos grands-parents. Sur les réseaux sociaux, dans les rayons des magasins, ou dans nos salons, la céramique à bien changé. Dans les allées de ce magasin de décoration, la tendance n’a pas échappé aux clients. La céramique désigne tous les objets en terre cuite. En rayons, les designs épurés et les couleurs pastelles font un carton. Pour surfer sur cet engouement, la marque vient de lancer une gamme artisanale. Mais à moins de cinq euros la tasse, cette vaisselle artisanale est entièrement fabriquée en Chine. La céramique française coûte bien plus cher, mais Frédéric, amateur de céramique, a fini par succomber à cette nouvelle mode. Des vases, assiettes, tasses, fabriquées localement, avec un budget total de 300 euros. Les objets en céramique peuvent même être réparés. Isabelle Lamourelle est céramiste depuis une dizaine d'années. Enfin presque, elle a dû aussi dépoussiérer cet art ancestral. C’est fini les fleurs, place au style plus sobre. Derrière ces objets, de longues heures de travail qui ont un coût. Mais la discipline n’est pas réservée qu’aux professionnels. Certains choisissent de se salir les mains. Depuis la fin de la pandémie, les cours de céramique se multiplient. Cet atelier est pris d’assaut. Les deux heures de cours comptent au minimum 35 euros. Et si vous préférez rester chez vous, des kits de poterie vous permettront de créer vos propres pièces pour une cinquantaine d'euro. TF1 | Reportage V. David, J. Rivarin, E. Castaing