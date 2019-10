La chaîne des Puys fragilisée par la technologie

Arrivés sur la chaîne des Puys, dans le Puy-de-Dôme, Christophe, Damien et Estelle se préparent à leur sortie de trail. Avant de se lancer dans la nature, ils démarrent leurs montres connectées pour suivre un itinéraire bien précis et pour voir leur performance. Ces applications ne suivent pourtant pas les sentiers balisés. En conséquence, les chemins sauvages se multiplient et fragilisent le milieu. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 13/10/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 13 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.