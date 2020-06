Week-end à 100 km autour de Clermont-Ferrand, un secteur où la verdure est reine

Puy-de-Dôme, puy de Pariou, puy de la Vache... : autour de Clermont-Ferrand, les volcans de la chaîne des Puys permettent des randonnées à pied, en VTT ou même à cheval. Même si des efforts supplémentaires sont de mise lors des ascensions, leurs sommets permettent de profiter d'un panorama exceptionnel. Plus loin, les grottes de Clierzou se découvrent et vont émerveiller les amateurs de photos avec un paysage à couper le souffle. Découvrez tous les autres bons plans proposés par le département du Puy-de-Dôme.