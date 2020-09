La chaleur fait son retour en Gironde

Dans une station balnéaire d'Arcachon, il fait 25° C ce dimanche, en plein mois de septembre. Sur la plage ou en terrasse, le littoral est la destination préférée des Girondins, comme à chaque pic de chaleur. À dix heures, certains sont déjà dans l'eau en quête de fraîcheur. Les excursions en bateau sur le bassin sont également très prisées par les touristes. Quant aux professionnels, notamment les ostréiculteurs, ils se réjouissent de cette arrière-saison, bénéfique pour l'économie locale. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 13/09/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.