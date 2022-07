La chaleur s'installe dans le Sud-Est

Il est à peine 8h du matin et il y a déjà beaucoup de vacanciers au Grau-du-Roi. Tous se sont levés tôt avec le même objectif : trouver de la fraîcheur. "On a roulé cette nuit, il faisait très chaud et là ça fait du bien", confie cette touriste. Pourtant, il fait déjà 30 °C sur la plage. Alors tout le monde doit s'adapter, même les plus sportifs : "il faut venir tôt pour profiter de la fraîcheur, on ne va pas se faire arrêter par un petit bout de soleil". À quelques kilomètres de là, c'est à l'ombre des ruelles d'Aigues-Mortes que ces touristes tentent de se rafraîchir. Mais ils nous confient que cela dure depuis la matinée, à l'heure du petit-déjeuner. Cette famille originaire du Nord de l'Hexagone, elle, a décidé de visiter les remparts. Pour eux aussi, il a fallu revoir le programme des vacances en fonction des températures. "On a vu qu'il y avait moins de soleil et on décidé de le faire ce matin, car sinon il va faire super chaud et ce ne serait pas possible", confie la mère. Avec cette chaleur écrasante, les terrasses des restaurants sont clairsemées. Jusqu'à 35 °C sont attendus ce samedi après-midi à Aigues-Mortes. TF1 | Reportage L. Deschateaux, K. Gouiffes